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01.08.18 10:47

Мэрия не намерена повышать стоимость парковки в столице

© РИА Новости. Алексей Даничев
1 августа. Interfax-Russia.ru - Необходимости повышать тарифы на платную парковку в столице нет, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Как таковой проблемы, что надо повышать стоимость, потому что мест не хватает, мы ее не видим", - сказал М.Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.

По его словам, в городе ведется ежедневный мониторинг свободных и занятых парковочных мест. "Мы мониторинг делаем, и примерно 85% мест занято, 15% - свободно, где-то цифра до 20% доходит", - пояснил заммэра.

Ранее М.Ликсутов заявил, что вопрос ввода платного въезда в центр Москвы на сегодняшний день столичным правительством не рассматривается. "Если ответить прямо на ваш вопрос, рассматриваем ли мы вопрос платного въезда, - нет, не рассматриваем", - сказал М.Ликсутов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" на полях Петербургского международного экономического форума 24 мая.

Он отметил, что в Москве реализуются различные меры, чтобы равномерно распределить давление автомобильного движения и предоставить людям альтернативу в виде общественного транспорта.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее также заявлял, что власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города. "По поводу платного въезда - мы пока не планируем, введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно", - сказал С.Собянин, отвечая на вопросы участников форума "Россия - страна возможностей" 14 марта.

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