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01.08.18 10:58

Глава Пензы покидает свой пост

© РИА Новости. Илья Питалев
1 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Пензы Валерий Савельев покидает свой пост в связи с переходом на другую работу, сообщается на сайте городской думы в среду.

"Губернатор Иван Белозерцев предложил мне возглавить областной онкологический диспансер. В рамках задач по развитию здравоохранения данному медицинскому учреждению предстоит масштабная реконструкция", - приводятся в сообщении слова В.Савельева.

Он также отметил, что останется депутатом думы Пензы.

3 августа состоится внеочередная сессия Пензенской городской думы, на которой будет выбран новый глава города.

Ранее сообщалось, что в декабре 2015 года дума Пензы утвердила на пост главы города депутата городского парламента В.Савельева.

В.Савельев с 2006 года работал главным врачом областной психиатрической больницы имени К.Р.Евграфова. Его кандидатура была выдвинута партией "Единая Россия".

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