Опознан журналист "АиФ", пропавший в командировке в Нижнем Новгороде и найденный погибшим

01.08.18 11:09

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Шеф-редактор сайта "Аргументы и Факты" Владимир Шушкин подтвердил, что сотрудник издательского дома Сергей Грачев, который приехал в Нижний Новгород в командировку и пропал 21 июля, найден погибшим.

"Худшее теперь официально подтверждено. Еще вчера нижегородские поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым. Мы дали сухое сообщение. Прошу понять тех, кто спрашивал "есть ли новости", а мы молчали. Потому что опознания еще не было. Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", - написал В.Шушкин на своей странице в соцсети.

"Как все это произошло и что именно случилось, мы пока точно не знаем. Информация все это время была очень разная, но в такой ситуации мы не могли озвучивать многие вещи, большинство из которых и не подтвердилось. Спасибо всем, кто помогал, старался помочь. Дай Бог, чтобы этого не случалось ни с кем", - написал шеф-редактор сайта.

Вечером во вторник на странице нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" появилось сообщение, что С.Грачев найден погибшим.

С.Грачев, приехавший в командировку в Нижний Новгород, 21 июля вышел из гостиницы в центре города, после чего перестал выходить на связь. Поиски корреспондента вели следователи, полиция и волонтеры.

Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения журналиста.