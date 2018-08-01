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01.08.18 11:10
Погибшие в ЦАР журналисты не сообщали посольству РФ о своем присутствии в стране
"Процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов. При этом ни они, ни люди, которые их туда направляли - какая-то компания или какое-то представительство, не сообщали в МИД РФ, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР", - сказала М.Захарова в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Поездка троих погибших в Центральноафриканской республике россиян была оформлена как туристическая, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы можем сказать, что оформлена эта поездка была как туристическая", - сказала М.Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Она также отметила, что в МИД РФ "нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР".
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