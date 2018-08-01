Бесплатным проездом в электричках смогут воспользоваться более 1 млн москвичей

01.08.18 11:14

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Столичные пенсионеры и ряд других граждан льготных категорий с 1 августа получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 млн москвичей", - написал С.Собянин в своем блоге в среду.

Он напомнил, что право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, включая скорые и экспрессы, независимо от числа поездок.

"Для проезда необходимо иметь при себе cоциальную карту москвича и оформить бесплатный билет, - пояснил мэр. - При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате".

С.Собянин отметил, что введение льготы потребовало огромной технической работы, которую в кратчайшие сроки провели РЖД и пригородные железнодорожные компании.

"Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы. Если Вы имеете право на льготу, но не смогли оформить в кассе бесплатный билет, обращайтесь в контакт-центр "Московского транспорта": 8 (495)539-54-54; с мобильного телефона - 3210", - обратился мэр к горожанам.

По его информации, бесплатный проезд возможен между любыми станциями в Москве, Московской области, а также станциями в других областях, имеющими беспересадочное сообщение с Москвой или Московской областью.

"Например, можно бесплатно доехать до Рязани, Владимира, Тулы, Калуги, Твери, Гагарина, Александрова и многих других городов", - сказал С.Собянин.