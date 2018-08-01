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01.08.18 11:20

Интернет стал доступен по всей Тульская область

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
1 августа. Interfax-Russia.ru - Тульская область досрочно обеспечила высокоскоростным доступом в интернет населенные пункты региона в рамках реализации проекта "Устранение цифрового неравенства", сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу области Алексея Дюмина.

"А.Дюмин в ходе рабочей встречи поблагодарил председателя правления ПАО "Ростелеком" Михаила Осеевского за поддержку компанией инициативы о досрочном завершении проекта по устранению цифрового неравенства в регионе. Проект был полностью завершен к 1 июля", - говорится в сообщении.

Тульский губернатор отметил, что сейчас стоит задача обеспечить услугами связи 97% домохозяйств в регионе.

По словам М.Осеевского, Тульская область значительно продвинулась в развитии инфраструктуры и технологии. Так, компания планирует реализовать в регионе ряд проектов в области цифровой экономики, кибербезопасности, облачных сервисов и современных технологий управления.

Глава региона попросил руководителя "Ростелекома" рассмотреть возможность подключения к Интернету в приоритетном порядке на безвозмездной основе тех населенных пунктов, где эта услуга наиболее востребована жителями, отметили в пресс-службе.

Также в рамках программы "Цифровая экономика" предлагается рассмотреть Тульскую область в качестве пилотной площадки для апробации современных технологий, которые в дальнейшем могут быть транслированы на всю Россию.

Кроме того, на основе анализа инфраструктуры региональной сети связи будут собраны предложения по хранению информации на ресурсах облачных центров обработки данных.

Ранее сообщалось, что ПАО "Ростелеком" обеспечит высокоскоростным доступом в интернет 435 населенных пунктов региона в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. В частности, в 224 населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек, будут установлены точки доступа в интернет по социальному тарифу. В 211 населенных пунктах области численностью свыше 500 человек также планируется модернизация местной и внутризоновой сети электросвязи и предоставление услуг пользователям, в том числе доступ в интернет.

Всего в рамках реализации проекта "Устранение цифрового неравенства" в Тульской области предполагалось проложить около 1,5 тыс. км ВОЛС.

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