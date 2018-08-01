Потерявшаяся 3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона 15-го дома на стройке в Уфе

01.08.18 11:23

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Трехлетняя девочка, потерявшаяся накануне вечером на территории строящегося дома в Уфе, найдена утром на козырьке балкона пятнадцатого этажа, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в среду.

По данным следствия, вечером во вторник девочка вместе со старшим братом и отцом, работавшим на стройке, находились в строящемся доме.

"После 21 часа мужчина работал на четвертом этаже здания, а его дети играли этажом ниже. Мальчик ненадолго поднялся к отцу, чтобы передать мобильный телефон, оставив сестру одну на третьем этаже. Когда он снова спустился вниз, девочки там уже не было", - говорится в сообщении.

Самостоятельные поиски ребенка результатов не принесли, и отец девочки обратился за помощью к правоохранителям.

В поисках помимо сотрудников правоохранительных органов были задействованы рабочие и строители объекта.

В среду утром во время обхода здания строитель услышал негромкий плач девочки, которая находилась на козырьке балкона пятнадцатого этажа. Он с крыши здания спустился к ней и находился там до приезда спасателей.

"В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города", - отмечено в пресс-релизе.

По факту случившегося начата доследственная проверка.