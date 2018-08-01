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01.08.18 11:23
Потерявшаяся 3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона 15-го дома на стройке в Уфе
По данным следствия, вечером во вторник девочка вместе со старшим братом и отцом, работавшим на стройке, находились в строящемся доме.
"После 21 часа мужчина работал на четвертом этаже здания, а его дети играли этажом ниже. Мальчик ненадолго поднялся к отцу, чтобы передать мобильный телефон, оставив сестру одну на третьем этаже. Когда он снова спустился вниз, девочки там уже не было", - говорится в сообщении.
Самостоятельные поиски ребенка результатов не принесли, и отец девочки обратился за помощью к правоохранителям.
В поисках помимо сотрудников правоохранительных органов были задействованы рабочие и строители объекта.
В среду утром во время обхода здания строитель услышал негромкий плач девочки, которая находилась на козырьке балкона пятнадцатого этажа. Он с крыши здания спустился к ней и находился там до приезда спасателей.
"В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города", - отмечено в пресс-релизе.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
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