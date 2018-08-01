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01.08.18 11:26
Памятник героям Первой мировой войны откроют в Царском Селе
"Еще по замыслу Николая II Царское Село должно было стать особым местом памяти первого военного конфликта мирового масштаба. Именно здесь были расквартированы полки императорской гвардии. Она впервые вступила в бой у Каушена 6 августа 1914 года. С этого времени гвардейские соединения и части принимали участие во многих боях и сражениях и понесли большие потери", - говорится в сообщении.
"До недавнего времени об этой странице истории не говорили, и до сих пор многие факты остаются неизвестными. Именно поэтому открытие памятника "1914" станет знаменательным событием не только для города Пушкин, но и для северной столицы", - подчеркнули в пресс-службе.
Церемония открытия начнется у собора святой великомученицы Екатерины в 12:00. В центре Царского Села появится фигура священника, благословляющего русских воинов на ратный подвиг. На гранитном пьедестале римскими цифрами написано "MCMXIV".
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