Памятник героям Первой мировой войны откроют в Царском Селе

01.08.18 11:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 августа. Interfax-Russia.ru- Торжественная церемония открытия памятника "1914", посвященного героям Первой мировой войны, состоится в среду на Соборной площади Царского Села, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

"Еще по замыслу Николая II Царское Село должно было стать особым местом памяти первого военного конфликта мирового масштаба. Именно здесь были расквартированы полки императорской гвардии. Она впервые вступила в бой у Каушена 6 августа 1914 года. С этого времени гвардейские соединения и части принимали участие во многих боях и сражениях и понесли большие потери", - говорится в сообщении.

"До недавнего времени об этой странице истории не говорили, и до сих пор многие факты остаются неизвестными. Именно поэтому открытие памятника "1914" станет знаменательным событием не только для города Пушкин, но и для северной столицы", - подчеркнули в пресс-службе.

Церемония открытия начнется у собора святой великомученицы Екатерины в 12:00. В центре Царского Села появится фигура священника, благословляющего русских воинов на ратный подвиг. На гранитном пьедестале римскими цифрами написано "MCMXIV".