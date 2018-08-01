Троих заблудившихся туристов из Москвы эвакуировали с дикого пляжа в Крыму

01.08.18 11:34

© РИА Новости. Алексей Павлишак

1 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели оказали помощь троим жителям российской столицы, которые спустились по хребту горы Аю-Даг на юге Крыма на дикий пляж и не могли самостоятельно подняться назад, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России в среду.

"Специалисты МЧС решили эвакуировать пострадавших через акваторию. К туристам выдвинулась дежурная смена аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" на моторной лодке. Они обнаружили туристов на труднодоступном каменном берегу. Потерявшихся приняли на борт и эвакуировали в пгт Партенит, на городской пляж. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня.