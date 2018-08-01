Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге закрыто

01.08.18 11:38

Фото со страницы генконсульства

1 августа. Interfax-Russia.ru - Посольство Великобритании сообщило об официальном закрытии генконсультства этой страны в Санкт-Петербурге.

"Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто - мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после их действий в Солсбери", - говорится в записи в Твиттере британской дипмиссии.

"В понедельник флаг был спущен в присутствии первого и последнего генконсулов в Санкт-Петербурге", - отметило посольство.

Российская сторона распорядилась закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге в качестве одной из ответных мер на высылку британскими властями нескольких российских дипломатов. Лондон предпринял этот шаг, утверждая, что российская сторона стояла за отравлением отца и дочери Скрипалей в британском городе Солсбери. Российская сторона эти обвинения категорически отвергла.