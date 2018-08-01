Ливни с грозой, градом и ветром ожидаются на Ставрополье

01.08.18 11:52

© РИА Новости. Дмитрий Паршин

1 августа. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в среду в Ставропольском крае в связи с возможными ливнями, грозой и градом, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток, а также со 2 по 4 августа местами по краю ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с", - говорится в предупреждении.

В ставропольском Гидрометцентре агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в ночь на среду "дождевые и грозовые облака отмечались в Предгорном, Минераловодском, Георгиевском, Степновском и Советском районах".

В связи с надвигающимися ливнями краевой главк МЧС предупреждает о возможных подтоплениях, авариях на линиях электропередачи, росте количества ДТП на дорогах, повреждениях крыш и рекламных щитов, падениях деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Ливни с ураганным ветром, из-за которых было частично нарушено электроснабжение, прошли 27 июля в Кисловодске и 30 июля в Минераловодском городском округе.