Реставраторы выпрямили новгородскую колокольню, прозванную в народе "Пизанской башней"

01.08.18 11:43

© РИА Новости. В. Хоменко

Великий Новгород. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Реставраторы завершили ремонтно-восстановительные работы в церкви Николы в Новгородском музее народного деревянного зодчества "Витославлицы", колокольня которой до реставрации имела заметный крен, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике.

"Колокольня в этом храме была наклонной, как Пизанская башня, а во время звонов еще и резонировала. Сейчас крен ликвидирован. Стены здания укреплены металлическими стяжками", - сказал собеседник агентства.

Реставраторы также привели в порядок обветшавшую кровлю памятника: сгнившие бревна в стенах они заменили новыми вставками.

"В храме отремонтирован и почищен иконостас, в нем восстановлены утраченные детали. В иконостас вмонтированы копии подлинных икон, написанные студентами Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии. В здании осталось оборудовать молниезащиту и установить снятые на время реставрации колокола", - добавили в музее.

Церковь Николы, построенная в 1767 году, была перевезена в "Витославлицы" из новгородской деревни Высокий Остров.