Подозреваемая в финансировании боевиков ИГ задержана в Петербурге

01.08.18 13:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге женщину, подозреваемую в переводе денег воюющим в Сирии боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

"По версии следствия, обвиняемая с июня 2016 года по октябрь 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, получила от различных лиц, входящих в состав запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" денежные средства. С целью финансирования и дальнейшего использования для организации деятельности указанной террористической организации она переводила их со своего личного банковского счета в Турецкую Республику. Всего обвиняемая отправила денежные средства на общую сумму около 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по города в среду.

В отношении задержанной возбуждено уголовное о содействии террористической деятельности, ей предъявлено обвинение. Следствие устанавливает ее соучастников.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее информированный источник, задержанная - гражданка Узбекистана 1979 года рождения.

"Задержана гражданка Узбекистана 1979 года рождения, которая получала от различных лиц денежные средства, размещала их на свой банковский счет и переводила лицам, принимающим участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"", - сказал собеседник.