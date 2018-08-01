Прокуратура ранее находила нарушения на загоревшемся мусорном полигоне в Смоленской области

01.08.18 11:56

© РИА Новости. Илья Питалев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура начала проверку по факту возгорания полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенного в деревне Ивашково Гагаринского района Смоленской области, сообщает региональная прокуратура.

Ведомство отмечает, что в текущем году уже проводилась прокурорская проверка исполнения законодательства при эксплуатации указанного полигона. И тогда были выявлены ряд нарушений.

В частности, твердые коммунальные отходы складировались на земельном участке, не относящемся к территории полигона; площадь хозяйственной зоны не забетонирована; отсутствовала контрольно-дезинфицирующая установка на выезде с территории полигона; полигон имел частичное ограждение, которое повреждено.

Кроме того, при разгрузке и складировании ТКО не использовались переносные сетчатые ограждения; полигон не оборудован средствами измерения массы поступающих отходов; мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды ОГУП "Экология" не проводился; нормативы образования отходов и лимиты на их размещение не установлены.

"По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время проверка продолжается", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, первый пожар на полигоне начался 27 июля. Он был локализован. Однако на следующий день произошло возгорание в другой части полигона, огонь стал распространяться внутри мусорных масс. К ликвидации горения привлекалось 40 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники.