Шесть человек пострадали в результате аварии в Воронеже

01.08.18 11:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 августа. Interfax-Russia.ru - Автомобиль "Субару-Импреза" врезался в автобус ПАЗ с пассажирами в Воронеже, в результате пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

ДТП произошло накануне вечером на ул. Антонова-Овсеенко. Водитель легкового автомобиля, не выдержав необходимую дистанцию, въехал в автобус, принадлежащий одному из транспортных предприятий.

В результате столкновения пострадал водитель "Субару-Импреза" и его 23-летняя пассажирка. Также пострадали и были доставлены в медучреждение с различными травмами четыре человека, ехавшие в маршрутке: женщины 32, 48, 61 года и 61-летний мужчина.