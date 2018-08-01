Птичий грипп выявлен в двух районах Удмуртии

01.08.18 12:06

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1 августа. Interfax-Russia.ru - Массовый падеж птицы начался на личных подворьях в Игринском и Дебесском районах Удмуртии, исследования выявили птичий грипп, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в среду.

"Первое сообщение о массовом падеже птицы поступило вечером 30 июля из деревни Сепож, 31 июля - из села Зура. При исследовании выделен и идентифицирован генетический материал вируса гриппа А птиц", - говорится в сообщении.

По данным властей, падеж начался после того, как 22 июля индивидуальный предприниматель из Чувашии продал на территории региона домашнюю птицу без ветеринарных сопроводительных документов. Чувашия является неблагополучной по птичьему гриппу.

В сообщении также говорится, что в настоящее время на исследовании находится патологический материал от павшей птицы из села Дебесы и деревни Тольен Дебесского района. "В данных населённых пунктах птица была приобретена у предпринимателя из Чувашии", - подчеркивается в сообщении.

Ветеринарная служба Удмуртии проводит комплекс противоэпизоотических мероприятий. Информация о несанкционированном ввозе больной птицы в республику направлена в органы полиции, ФСБ и в управление СКР.

По данным властей, в местах обнаружения павшей птицы проводятся карантинные мероприятия. Организованы дежурства на постах ГИБДД, ведется подворный обход личных подсобных хозяйств граждан, организована "горячая линия" для населения в каждой ветеринарной станции.