Рассматриваются несколько версий убийства съемочной группы из России в ЦАР

01.08.18 12:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы рассматривают несколько версий убийства съемочной группы из России в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщил "Интерфаксу" глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин.

"Рассматриваются три основные версии - ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР", - сказал А.Коняхин.

Между тем, по его мнению, в этом преступлении "очень много белых пятен и странных моментов".

Ссылаясь на разговоры с сотрудниками российского МИД, А.Коняхин сообщил, что за убийством могут стоять мусульманские группировки. Эта версия у самого А.Коняхина вызывает сомнения.

Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов планируется доставить на Родину в субботу, 4 августа, сообщил "Интерфаксу" глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин.

"То, что нам сказал консул (в ЦАР), в пятницу тела будут переданы российской стороне, а в субботу их доставят в Москву", - сказал А.Коняхин.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.