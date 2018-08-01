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01.08.18 12:19
Рассматриваются несколько версий убийства съемочной группы из России в ЦАР
"Рассматриваются три основные версии - ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР", - сказал А.Коняхин.
Между тем, по его мнению, в этом преступлении "очень много белых пятен и странных моментов".
Ссылаясь на разговоры с сотрудниками российского МИД, А.Коняхин сообщил, что за убийством могут стоять мусульманские группировки. Эта версия у самого А.Коняхина вызывает сомнения.
Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов планируется доставить на Родину в субботу, 4 августа, сообщил "Интерфаксу" глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин.
"То, что нам сказал консул (в ЦАР), в пятницу тела будут переданы российской стороне, а в субботу их доставят в Москву", - сказал А.Коняхин.
Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.
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