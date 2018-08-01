Свердловские врачи впервые провели радиочастотные операции на позвоночнике

01.08.18 12:30

© РИА Новости. Константин Чалабов

1 августа. Interfax-Russia.ru - Врачи Свердловского онкологического диспансера провели две уникальные радиочастотные операции, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

В ходе операции медики смогли уничтожить ткани опухоли и одновременно заместить возникший дефект костным цементом.

"Таким малотравматичным методом специалистам удалось добиться эффекта, сопоставимого с результатом открытой операции. Подобные операции проведены на территории Уральского федерального округа впервые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лечение проведено двум пациентам с единичными метастазами в позвоночник.

"Еще 15 лет назад в мировом здравоохранении пациенты на этой стадии онкозаболевания считались безнадежными и могли рассчитывать только на симптоматическую помощь", - добавляется в пресс-релизе.

В Свердловском онкодиспансере создана высококвалифицированная междисциплинарная команда, которая занимается лечением пациентов с опухолями позвоночника. Здесь проходят лечение пациенты из разных городов - от Владивостока до Владикавказа.