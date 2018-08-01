Остров площадью 400 кв. м образовался на Иртыше в Тобольске из-за обрушения берега

01.08.18 12:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Обрушение высокого берега Иртыша произошло несколько дней назад в Тобольске (Тюменская обл.), сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Юрий Алехин.

"Часть берега на Иртыше осыпалась, произошло это моментально, в результате образовался остров общей площадью 400 кв метров", - сказал Ю.Алехин на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, глубина реки в том месте, где произошло обрушение, - от 6 до 11 метров.

"С местным населением разговаривали, такого обрушения не помнят: метра на полтора образовавшийся остров возвышался над рекой",- сказал начальник регионального ГУ МЧС.

Он также добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

"Судоходство на Иртыше нарушено не было, сейчас под потоками воды - течение на реке мощное от 4 до 6 м/с - остров постепенно исчезает", - подчеркнул Ю.Алехин.

По его словам, обрушение берега произошло из-за высокого уровня воды в реке.

"Река в этом году полноводная, почти на грани прошлого года, обильные осадки в Казахстане, Омской области и у нас, в Тюменской, тоже поспособствовали повышению уровня Иртыша", - подчеркнул он.