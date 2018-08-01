Три человека погибли в результате столкновения легковушки и автокрана на трассе М-4 "Дон" на Кубани

01.08.18 12:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Дорожная авария с участием легкового автомобиля и автокрана-манипулятора на федеральной трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае в среду утром унесла жизни трех человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Около 4:00 мск на трассе М-4 "Дон" близ станицы Платнировской Кореновского района автомобиль "Honda" столкнулся с автокраном-манипулятором, стоявшим на обочине, после чего загорелся", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате ДТП на месте погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, уточнил он.

По факту происшествия проводится проверка.