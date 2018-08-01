Массовая гибель рыбы обнаружена в Костромской области

01.08.18 13:16

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Костромские следователи проводят доследственную проверку по сообщениям местных СМИ о массовой гибели рыбы в реке Солоница, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Как следует из информации СМИ, с 26 по 30 июля в реке Солоница в Нерехтском районе Костромской области была обнаружена массовая гибель рыбы. Сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Костромской области с поверхности реки извлечено более 100 килограммов погибшей рыбы - щук, лещей, судаков и окуней", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проверка проводится по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение поверхностных или подземных вод, либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли массовую гибель животных).