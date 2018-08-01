ФСИН опровергает информацию о голодовке убийцы Немцова в иркутской колонии

01.08.18 13:42

© РИА Новости. Илья Питалев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Заур Дадаев, отбывающий наказание за убийство политика Бориса Немцова, принимает пищу согласно распорядку дня в колонии, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления ФСИН по Иркутской области.

"З.Дадаев никакой голодовки ни устно, ни письменно не объявлял. Принимает пищу в соответствии с распорядком дня в колонии, чему имеются многочисленные свидетели, как среди осужденных, так и среди сотрудников исправительного учреждения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее адвокат З.Дадаева Роза Магомедова сообщила агентству, что осужденный голодает уже 12 суток после того, как его поместили в штрафной изолятор из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка колонии.