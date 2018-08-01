Арестован житель Иркутска, открывший стрельбу по полицейским

01.08.18 13:53

© РИА Новости. ФСБ РФ

1 августа. Interfax-Russia.ru - Куйбышевский районный суд Иркутска в среду арестовал мужчину, который в понедельник начал беспорядочную стрельбу из ружья в микрорайоне Зеленый, ранил прохожего и пытался застрелить прибывших на вызов полицейских.

"Суд удовлетворил ходатайство следователи и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 29 сентября", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе райсуда.

Собеседник отметил, что при избрании меры пресечения суд учел многие факторы, в том числе отрицательную характеристику обвиняемого по месту жительства.

Ранее сообщалось, что днем в понедельник 41-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, предположительно в наркотическом опьянении, открыл беспорядочную стрельбу со своего балкона на 5-м этаже девятиэтажного дома в микрорайоне Зеленом. Было повреждено несколько автомашин во дворе. Легкое ранение в руку получил случайный прохожий - местный житель.

На место происшествия были направлены экипажи полиции, однако в ответ на законное требование прекратить стрельбу мужчина стал стрелять в полицейских. Тогда на место прибыли бойцы СОБР Росгвардии, которые, подойдя к квартире, убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие. Стрелок был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Рядом с микрорайоном Зеленым находится военная часть, в самом микрорайоне проживают военнослужащие и те, кто уже уволился в запас.