|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.08.18 14:04
Темпы строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске соответствуют графику
Глава региона осмотрел ход строительных работ на объектах. Первым из них стала стройплощадка конгресс-холла "Таганай" по улице Труда.
"Темпы строительства соответствуют графику. Вы видите, как растет здание. Это основная площадка, на которой будут проходить саммиты, и готовность всех прочих объектов также не вызывает сомнения", - цитирует губернатора его пресс-служба.
До конца года застройщик планирует возвести пять этажей здания, установить стены и кровлю на той части помещения, где будет размещаться основной конференц-зал.
"Считаю, что мы находимся в хорошем темпе, будем его сохранять. Из опыта других стран, принимающих саммиты, мы точно возьмем гостеприимство, подход к организации безопасности, современные подходы к формированию городской среды. Для нас это крайне важно, потому что мы работаем в режиме наследия. Все лучшее, что мы готовим сейчас для гостей, останется для жителей Челябинска", - сказал Б.Дубровский.
В свою очередь Директор ООО "Триумф" (ведет строительство объекта - ИФ) Алексей Наговицын сообщил, что основные строительные работы планируется завершить к августу 2019 года, затем начнется внутренняя отделка помещений.
"Мы идем в нормальном графике и выдержим сроки, согласованные с администрацией президента РФ и другими структурами. В данный момент компания участвует в конкурсе на получение банковской госгарантии, чтобы взять кредит на продолжение строительства. Документы на конкурс сданы", - приводит слова А.Наговицына пресс-служба главы региона.
На стройплощадке общественно-делового центра на набережной реки Миасс Б.Дубровский осмотрел ход работ по подготовке к заливке фундамента здания. Сейчас на площадке строители усиливают основание для заливки бетона. Бурильщики работают в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы.
"Проект на строительство общественно-делового центра с сегодняшнего дня зашел в Госэкспертизу. После получения положительного заключения мы сможем приступить к самому строительству. По планам темпы работ у нас такие: один этаж в неделю. И закончить объект мы намерены к саммитам ШОС и БРИКС", - сказал директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
Б.Дубровский также проинспектировал стройплощадки по улицам Курчатова и Васенко, где инвесторы возводят гостиницы, в которых будут останавливаться в дни саммитов члены международных делегаций.
Как сообщалось, саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС пройдут в Челябинске летом 2020 года. Общий объем инвестиций в инфраструктуру для их проведения оценивается в 50 млрд рублей.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
Interfax-Russia.ru - Более 35% ДТП в России оформляется с помощью европротокола. С 1 июня вдвое увеличилась максимальная сумма выплаты по европротоколу практически для всех регионов страны.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket