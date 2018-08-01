Темпы строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске соответствуют графику

01.08.18 14:04

© РИА Новости. Илья Питалев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Возведение объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске идет хорошими темпами, они будут сохранены, сообщил в среду губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона осмотрел ход строительных работ на объектах. Первым из них стала стройплощадка конгресс-холла "Таганай" по улице Труда.

"Темпы строительства соответствуют графику. Вы видите, как растет здание. Это основная площадка, на которой будут проходить саммиты, и готовность всех прочих объектов также не вызывает сомнения", - цитирует губернатора его пресс-служба.

До конца года застройщик планирует возвести пять этажей здания, установить стены и кровлю на той части помещения, где будет размещаться основной конференц-зал.

"Считаю, что мы находимся в хорошем темпе, будем его сохранять. Из опыта других стран, принимающих саммиты, мы точно возьмем гостеприимство, подход к организации безопасности, современные подходы к формированию городской среды. Для нас это крайне важно, потому что мы работаем в режиме наследия. Все лучшее, что мы готовим сейчас для гостей, останется для жителей Челябинска", - сказал Б.Дубровский.

В свою очередь Директор ООО "Триумф" (ведет строительство объекта - ИФ) Алексей Наговицын сообщил, что основные строительные работы планируется завершить к августу 2019 года, затем начнется внутренняя отделка помещений.

"Мы идем в нормальном графике и выдержим сроки, согласованные с администрацией президента РФ и другими структурами. В данный момент компания участвует в конкурсе на получение банковской госгарантии, чтобы взять кредит на продолжение строительства. Документы на конкурс сданы", - приводит слова А.Наговицына пресс-служба главы региона.

На стройплощадке общественно-делового центра на набережной реки Миасс Б.Дубровский осмотрел ход работ по подготовке к заливке фундамента здания. Сейчас на площадке строители усиливают основание для заливки бетона. Бурильщики работают в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы.

"Проект на строительство общественно-делового центра с сегодняшнего дня зашел в Госэкспертизу. После получения положительного заключения мы сможем приступить к самому строительству. По планам темпы работ у нас такие: один этаж в неделю. И закончить объект мы намерены к саммитам ШОС и БРИКС", - сказал директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.

Б.Дубровский также проинспектировал стройплощадки по улицам Курчатова и Васенко, где инвесторы возводят гостиницы, в которых будут останавливаться в дни саммитов члены международных делегаций.

Как сообщалось, саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС пройдут в Челябинске летом 2020 года. Общий объем инвестиций в инфраструктуру для их проведения оценивается в 50 млрд рублей.