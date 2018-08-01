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01.08.18 14:21

Почти 60 станций метро построят в течение ближайших пяти лет в Москве

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
1 августа. Interfax-Russia.ru - В течение ближайших пяти лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию 135 км линий метро, 58 станций и шесть электродепо для обслуживания поездов, заявил "Интерфаксу" в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В ближайшие годы темпы строительства метро в городе будут только расти. За прошедшие несколько лет мы создали колоссальный задел для успешного строительства и ввода новых линий и станций метро", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что в ближайшие пять лет планируется сдать около 135 км линий, 58 станций и шесть электродепо. "За это время мы планируем завершить самый масштабный в мире проект по строительству метро - строительство Большой кольцевой лини протяженностью почти 70 км более чем с 30-ю станциями. Аналогов по масштабам и амбициозности проекта сегодня в мировом метростроении нет", - сказал М.Хуснуллин.

Также, по его словам, за это время будут введены в эксплуатацию новые участки Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, планируется открыть Кожуховскую линию, новые станции на Замоскворецкой линии и ряде других.

"После этого мы приступим к строительству новых радиальных линий от Большого кольца, а также строительству новых участков в "новой" Москве и на территории области", - добавил заммэра.

Глава столичного стройкомплекса напомнил, что с 2011 года в городе, с учетом Московского центрального кольца, введено в эксплуатацию 121 км линий метро, 64 станции, а также семь электродепо.

"Фактически, город построил треть всего объема метро, существовавшего в Москве до 2011 года. Шаговый доступ к станциям получили жители 34 районов столицы", - добавил М.Хуснуллин.

Он подчеркнул, что развитие системы метро также сказывается на общей экономике города, на стоимости жилья жителей, чьи дома расположены рядом с новыми линиями. "По независимым оценкам, капитализация жилья в тех районах, в которых появились новые станции метро, выросла в среднем от 12 до 20 процентов", - добавил заммэра.

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