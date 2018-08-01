Турчак предлагает выработать "цифровой минимум" для населения

01.08.18 14:36

© РИА Новости. Алексей Никольский

1 августа. Interfax-Russia.ruт - Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложит правительству разработать единый стандарт по обучению населения страны информационным технологиям для пользования госуслугами.

"Мы обратимся к правительству РФ с предложением разработать стандарт "цифрового минимума" по обучению населения цифровым технологиям, необходимым для дистанционного получения государственных услуг. Также считаем необходимым разработать предложения по формам и методам организации обучения населения", - сообщил А.Турчак на заседании совета по развитию цифровой экономики в среду.

По его словам, "человеческий капитал цифровой экономики - это не только высококвалифицированные кадры, работающие в передовых компаниях".

"Надо подумать над стандартом "цифрового минимума", которым должен обладать каждый житель страны, чтобы дистанционно пользоваться госуслугами, телемедициной, банковскими и другими услугами, и разрабатывать программы общедоступного дистанционного обучения населения по данному стандарту", - пояснил А.Турчак.

Решение о создании совета по развитию цифровой экономики было принято Советом Федерации в апреле текущего года. А.Турчак является председателем данного совета. В задачи совета входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития