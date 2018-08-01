Футболист сборной России Смолов попал в ДТП в Краснодаре

01.08.18 14:50

© РИА Новости. Евгения Новоженина

1 августа. Interfax-Russia.ru - Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов попал в дорожно-транспортное происшествие в Краснодаре, где он защищает цвета местного одноименного клуба.

Как сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на источник в оперативных службах региона, авария произошла в ночь на 1 августа, Ф.Смолов находился за рулем BMW M5 First Edition, который в итоге разбился. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

О подробностях аварии не сообщается. При этом отмечается, что "тираж BMW M5 в версии First Edition ограничен 400 экземплярами, 20 из которых доступны в России", а "цена на авто начинается от 8 990 000 рублей".

Ф.Смолов выступает в "Краснодаре" с 2015 года, в его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018. В первом туре чемпионата России против "Рубина" в Казани отметился голом, который, однако, от поражения (1:2) "Краснодар" не спас. Этот матч был сотым для Ф.Смолова в составе "Краснодара".