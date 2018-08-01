Шестеро сотрудников УФСИН и двое осужденных стали фигурантами уголовных дел во Владимирской области

01.08.18 15:04

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 августа. Interfax-Russia.ru - Владимирские следователи возбудили уголовные дела против шести сотрудников УФСИН и двоих осужденных, помещенных в СИЗО-1, сообщает облпрокуратура.

Расследование будет вестись по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) УК РФ.

Уголовные дела возбуждены по результатам прокурорской проверки, проведенной на основании многочисленных жалоб граждан, находящихся под стражей в СИЗО-1. Данные жалобы поступили в ходе расследования дела об убийстве в этом следственном изоляторе одного заключенного другим в феврале 2017 года.

Так, суд установил, что "на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные, которые с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие".

Когда один из находящихся под стражей, гражданин М., был помещен в подобную камеру, он оказал сопротивление и "при помощи шариковой ручки и лезвия одноразового станка нанес множественные удары в область головы и шеи инициатору насилия, а затем бельевыми простынями задушил его". Накануне в этой камере "М. связали и подвергли побоям и истязаниям", отмечается в сообщении.

Дело М. рассматривал Ленинский районный суд Владимира, который признал его виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Прокуратура отмечает, что "основной причиной совершения данного преступления послужили умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области".

После жалоб лиц, содержащихся в СИЗО-1, о нарушении их прав со стороны сотрудников администрации учреждения в дело в качестве государственного обвинителя в мае текущего года вступил заместитель прокурора области Анатолий Дрок. В ходе судебного заседания допрошено более 20 свидетелей.

"При этом нашли свое подтверждение значительные злоупотребления своими служебными полномочиями ряда должностных лиц УФСИН области, а также совершение преступлений в отношении содержащихся под стражей в СИЗО-1 лиц", - отметили в прокуратуре.

В результате материалы прокурорской проверки в отношении шести сотрудников УФСИН по Владимирской области и двоих осужденных были переданы в следственный комитет, который возбудил уголовные дела.

В прокуратуре Владимирской области "Интерфаксу" не стали раскрывать подробности, сославшись на тайну следствия.