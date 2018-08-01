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01.08.18 15:15

КрымТЭЦ собирается увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ в 3,5 раза, до 300 МВт

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
1 августа. Interfax-Russia.ru - АО "Крымтеплоэлектроцентраль" ("КрымТЭЦ", Симферополь) собирается увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ почти в 3,5 раза - до 300 МВт, сообщил гендиректор АО Тарас Целый журналистам в среду.

"На местном уровне мы получили полную поддержку от администрации Симферополя и совета министров Крыма. (. . .) Мы планируем увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ до 300 МВт, сейчас ее установленная мощность - 86 МВт", - сказал Т.Целый.

Ожидается, что работы начнутся в 2019 году.

Проект планируется реализовать в два этапа: первый - расширение на 160-180 МВт путем установки в течение 13-15 месяцев трех дубль-блоков мощностью по 60 МВт каждый на базе газовых турбин производства АО "ОДК", второй - модернизация существующего оборудования с доведением мощности с 86 МВт до 120 МВт, говорится в материалах к пресс-конференции.

"На расширение, по предварительным оценкам, потребуется порядка 20 млрд рублей. Это исключительно привлеченные средства компании", - сказал Т.Целый. Он добавил, что количество средств, необходимых на модернизацию, сейчас просчитывается.

Симферопольская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1958 году. Тепловой энергией от нее отапливаются около 40% потребителей Симферополя, в том числе жители поселков Комсомольское, Грэсовский и Аэрофлотское.

Как сообщалось, в январе 2017 года Симферопольская ТЭЦ увеличила мощность на 18 МВт, или на 26,5%, - до 86 МВт после модернизации турбоагрегатов N1 и N2, введенных в эксплуатацию в 1958 и 1959 годах, соответственно.

В структуру АО "КрымТЭЦ" также входят Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь) и Сакские тепловые сети (Саки).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "КрымТЭЦ" контролирует ООО "Южная энергетическая компания" (Москва) и министерство имущества Крыма.

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