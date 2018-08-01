При реализации программы реновации в старых районах надо планировать их развитие в целом

01.08.18 15:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

1 августа. Interfax-Russia.ru - В рамках программы реновации необходимо не только построить новые дома, но и благоустроить район в целом, считает кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин.

"Часть старых районов в значительной степени будут подвергаться реновации. До 50-60% домов, это старые хрущёвки, которые попали в программу. Конечно, в этом случае нужно делать проект планировки не только на эти старые хрущёвки, а в целом на весь район, переосмыслить в целом его развитие", - сказал С.Собянин на встрече с экспертным сообществом, на котором обсуждалось комплексное развитие всех районов столицы.

По его словам, будущее устройство районов, которые попали в программу, нужно обсудить с жителями. "Посмотреть каких объектов соцкультурного быта не хватает. Где какие транзитные маршруты, спортивные объекты, детские дошкольные учреждения, парковки", - отметил С.Собянин.

"Благоустроить - это, по сути, спланировать, спроектировать и обсудить с жителями строительство целого нового города. Очень важно сделать качественный проект. Можно сказать, это будет идеальный район, когда мы заново переосмыслим всю его структуру", - добавил он.