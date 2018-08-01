Спортсмены из России, Армении, Латвии и Казахстана участвуют в шахматном фестивале "Eurasia open" в Екатеринбурге

01.08.18 15:39

© РИА Новости. Игорь Руссак

1 августа. Interfax-Russia.ru - Всероссийский шахматный фестиваль "Eurasia open" открылся в среду в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Соревнования проходят в городе впервые. Турнир продлится с 1 по 10 августа. В нем примут участие около тысячи человек из 30 регионов России, а также представители Армении, Латвии, Казахстана.

"Уверен, что этот фестиваль станет знаковым событием в мире шахмат", - приводятся в сообщении слова чемпиона мира по шахматам, председателя попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Анатолия Карпова.

В рамках фестиваля пройдут несколько состязаний: этап Кубка России по шахматам среди мужчин, этап Кубка России по шахматам среди детей, соревнования по быстрым шахматам и по блицу.

"Впервые призовой фонд состязания среди мужчин составит один миллион рублей", - добавляется в пресс-релизе.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, более 15 тысяч человек в регионе занимаются шахматами профессионально.

"В муниципальных спортивных школах открыто 20 отделений, в которых занимается около трех тысяч юных шахматистов", - приводятся в сообщении слова А.Орлова.