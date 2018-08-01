|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.08.18 15:39
Спортсмены из России, Армении, Латвии и Казахстана участвуют в шахматном фестивале "Eurasia open" в Екатеринбурге
Соревнования проходят в городе впервые. Турнир продлится с 1 по 10 августа. В нем примут участие около тысячи человек из 30 регионов России, а также представители Армении, Латвии, Казахстана.
"Уверен, что этот фестиваль станет знаковым событием в мире шахмат", - приводятся в сообщении слова чемпиона мира по шахматам, председателя попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Анатолия Карпова.
В рамках фестиваля пройдут несколько состязаний: этап Кубка России по шахматам среди мужчин, этап Кубка России по шахматам среди детей, соревнования по быстрым шахматам и по блицу.
"Впервые призовой фонд состязания среди мужчин составит один миллион рублей", - добавляется в пресс-релизе.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, более 15 тысяч человек в регионе занимаются шахматами профессионально.
"В муниципальных спортивных школах открыто 20 отделений, в которых занимается около трех тысяч юных шахматистов", - приводятся в сообщении слова А.Орлова.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
Interfax-Russia.ru - Более 35% ДТП в России оформляется с помощью европротокола. С 1 июня вдвое увеличилась максимальная сумма выплаты по европротоколу практически для всех регионов страны.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket