На реконструкцию одной из двух набережных Евпатории предусмотрено 870 млн рублей

01.08.18 15:55

© РИА Новости. Алексей Павлишак

1 августа. Interfax-Russia.ru - Реконструкция набережной имени Валентины Терешковой в крымском курортном городе Евпатория начнется в августе нынешнего года, завершение работ намечено на конец 2019 года, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Набережная им.Терешковой - один из крупнейших городских объектов федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года. Проект предусматривает не только реконструкцию набережной, но и масштабное берегоукрепление. На эти цели предусмотрено 870 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Окончание всех работ запланировано на декабрь 2019 года. При этом пешеходную часть набережной подрядчик должен открыть не позднее 1 июня следующего года.

"Сейчас идет заливка волноотбойных ступеней и отливка парапета. Строится защитная берма. Заканчиваются работы на участке, где были полностью демонтированы волноотбойные ступени. Далее рабочие перейдут на ту часть набережной, где по проекту ступени будут восстанавливаться", - сообщают власти.

Скоро начнутся подготовительные работы в парковой зоне: прокладка инженерных сетей, подготовка котлована, в котором будет находиться чаша сухого фонтана.