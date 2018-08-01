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01.08.18 15:55
На реконструкцию одной из двух набережных Евпатории предусмотрено 870 млн рублей
"Набережная им.Терешковой - один из крупнейших городских объектов федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года. Проект предусматривает не только реконструкцию набережной, но и масштабное берегоукрепление. На эти цели предусмотрено 870 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
Окончание всех работ запланировано на декабрь 2019 года. При этом пешеходную часть набережной подрядчик должен открыть не позднее 1 июня следующего года.
"Сейчас идет заливка волноотбойных ступеней и отливка парапета. Строится защитная берма. Заканчиваются работы на участке, где были полностью демонтированы волноотбойные ступени. Далее рабочие перейдут на ту часть набережной, где по проекту ступени будут восстанавливаться", - сообщают власти.
Скоро начнутся подготовительные работы в парковой зоне: прокладка инженерных сетей, подготовка котлована, в котором будет находиться чаша сухого фонтана.
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