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01.08.18 15:59

Глава фонда капремонта Самарской области задержан с поличным

© РИА Новости. Андрей Стенин
1 августа. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт задержания главы фонда капитального ремонта региона Михаила Архипова.

"В отношении руководителя фонда капремонта были проведены специальные мероприятия. Он был задержан, задержан с поличным. Активная моя позиция по наведению порядка в каждой сфере будет продолжена. Это постоянная работа: выявление и наказание", - сказал Д.Азаров журналистам в Самаре.

Врио губернатора подчеркнул, что "сегодня деятельность фонда капремонта находится под жестким контролем".

"Жителям не стоит беспокоиться за свои средства, которые уплачены в капремонт. Каждая копейка будет сохранена, каждая копейка пойдет в дело", - сказал Д.Азаров.

Он также отметил, что все жалобы от граждан на региональный фонд капремонта будут проверены.

"Жалоб от граждан много (...). И мы обязательно проверим все, в том числе подведомственные учреждения, фонды на предмет эффективности их работы, целевого использования средств. Такие проверки были инициированы, и эта системная работа продолжается", - заявил врио губернатора.

Он также сообщил, что ранее проводились проверки деятельности других региональных организаций, в том числе Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

"И везде есть результаты проверок, есть переданные материалы в правоохранительные органы, есть возбужденные уголовные дела, как в отношении господина Мязитова (экс-руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов - ИФ), который долгое время в СОФЖИ работал", - сказал Д.Азаров.

В свою очередь пресс-служба территориального управления ФСБ сообщает, что ведомство в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяло информацию о получении М.Архиповым так называемых "откатов" с подрядчиков Фонда капитального ремонта за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работ в многоквартирных домах Самарской области.

"Накануне в результате оперативного эксперимента с поличным при получении 222 тыс. рублей от представителя одной из подрядных организаций был задержан брат М.Архипова, выступивший в качестве посредника", - говорится в сообщении.

На главу фонда капитального ремонта региона и его брата следственные органы возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ст. 204 (Покушение на коммерческий подкуп) и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 (Посредничество в коммерческом подкупе) УК РФ.

По местам работы и жительства задержанных проведены обыски, отмечает пресс-служба.

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