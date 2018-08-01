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01.08.18 16:07
Крымский аэропорт стал победителем Евразийской премии в области авиационного маркетинга
"Эксперты оценивали участников сразу по нескольким критериям, в том числе путем оценки объективно измеряемых параметров эффективности коммерческой деятельности аэропортов, их инфраструктуры и уровня развития маршрутной сети", - говорится в пресс-релизе.
Аэропорт "Симферополь" является региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской маршрутной сетью в России. Рейсы в Крым выполняют в этом году 17 авиакомпаний по 63 направлениям.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал аэропорта. Аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 млн человек в год (в 2017 году аэропорт "Симферополь" обслужил 5,1 млн человек).
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