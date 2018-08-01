Крымский аэропорт стал победителем Евразийской премии в области авиационного маркетинга

01.08.18 16:07

Фото пресс-службы аэропорта

1 августа. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Симферополь" занял первое место в номинации "За вклад в развитие отрасли" , церемония награждения победителей Евразийской премии в области авиационного маркетинга прошла накануне в Казани, сообщила пресс-служба авиаузла в среду.

"Эксперты оценивали участников сразу по нескольким критериям, в том числе путем оценки объективно измеряемых параметров эффективности коммерческой деятельности аэропортов, их инфраструктуры и уровня развития маршрутной сети", - говорится в пресс-релизе.

Аэропорт "Симферополь" является региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской маршрутной сетью в России. Рейсы в Крым выполняют в этом году 17 авиакомпаний по 63 направлениям.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал аэропорта. Аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 млн человек в год (в 2017 году аэропорт "Симферополь" обслужил 5,1 млн человек).