Девять вербовщиков в ряды ИГ задержаны в Калининградской области

01.08.18 16:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 августа. Interfax-Russia.ru - Девять человек задержаны в Калининградской области по подозрению в вербовке местных жителей для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ в среду.

"В ходе спецоперации задержаны девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности международной террористической организации "Исламское государство" и проводивших на территории Калининградской области вербовочную работу в интересах эмиссаров указанного террористического сообщества", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что члены группы осуществляли идеологическую обработку жителей региона, распространяли запрещенную литературу среди своих сторонников и склоняли их к преступлениям террористического характера.

"В результате противоправной деятельности задержанных двое граждан РФ выехали в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации "Исламское государство".

По адресам проживания членов преступной группы при обысках обнаружены и изъяты восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф-1 и унифицированный запал к ней, 168 патронов различного калибра, а также ноутбуки, средства мобильной связи, банковские карты и религиозная литература.

В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела о склонении к участию в террористическом сообществе, несообщении о преступлении террористической направленности, о финансировании терроризма, а также о незаконном обороте оружия.