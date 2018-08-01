Власти Петербурга пока не готовят повышения стоимости проезда на 2019 год

01.08.18 17:19

© РИА Новости. Михаил Киреев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Комитет по транспорту Петербурга не имеет поручений о повышении стоимости проезда с 1 января 2019 года.

"Пока мы не рассматриваем, у нас нет поручения повышать разовый тариф", - сказал председатель комитета по транспорту Александр Головин в ходе коллегии во вторник.

В сентябре 2019 году в Петербурге должны пройти выборы губернатора.

В последний раз стоимость проезда повышалась в Петербурге 1 января 2017 года.