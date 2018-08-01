Санитарная авиация: казанские "Ансаты" начнут производить на экспорт
  
Некорректный вопрос: КПРФ переформулирует вопрос для референдума по пенсионному возрасту
   
Убиты на съемках: трое российских журналистов убиты в Африке при неизвестных обстоятельствах
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
01.08.18 17:34

Белгород отметит день освобождения фестивалями и новым рекордом по варке каши

© РИА Новости. Виталий Тимкив
1 августа. Interfax-Russia.ru - Фестиваль уличных искусств, воздухоплавания, гастрономический и арт-фестиваль пройдут в Белгороде в День города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков начнутся 4 августа, накануне дня города. С "фронтовым концертом" по городу проедут агитбригады, зрителей угостят солдатской кашей.

В парке Победы впервые пройдет городской праздник "Озаренные славой!". Горожан и гостей ожидает театрализованное представление, героями которого станут выдающиеся деятели российской истории. Его завершит торжественный парад на воде с участием курсантов-победителей гребно-парусных регат.

На фестивале "Четыре стихии", который пройдет на набережной реки Везёлка, выступят симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии, команды флайбордистов с программой водного экстрим-шоу и дуэт парамоторов со световым шоу.

Завершат фестиваль парад аэростатов, пиротехническое шоу и фейерверк.

В День города - 5 августа - горожан приглашают на площадки Белгорода, где пройдут арт-фестиваль и фестиваль "Белая маска", фестиваль казачьей культуры "Белгородская станица" и танцевальные батлы.

Гастрономический фестиваль "Русская каша" отметит юбилей освобождения Белгорода 75 тысячами порций каши. Кашевары собираются побить прошлогодний рекорд в 31 тыс. порций, зафиксированный агентством "Interrecord".

В марафоне по приготовлению каши примут участие, как белгородские предприятия общепита, так и гости из Улан-Удэ, Тюмени, Воронежа, Смоленска, Ростова-на-Дону, Ярославля, Тольятти, Краснодара, Твери. Им предстоит продемонстрировать профмастерство в конкурсе "С нами кашу сваришь" и презентовать свой оригинальный рецепт приготовления традиционного русского блюда. В ходе марафона планируется приготовить 75 видов каши.

На Музейной площади будут работать полевые кухни с "солдатской" кашей, тематические фотозоны, фронтовые привалы, выставки военной техники и оружия. В течение дня по городу будет курсировать фирменный троллейбус "Русская каша", который будет угощать кашей пассажиров.

Горожан и гостей Белгорода приглашают творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, театрализованные представления, викторины, выставки декоративно-прикладного искусства и сувениров.

Завершится праздник гала-концертом на Соборной площади и традиционным фейерверком.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.08.18 18:30
Обвиняемый в измене Родине сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал секреты по электронной почте
.
  01.08.18 17:54
В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием Дня ВДВ
.
  01.08.18 17:36
Мосгорсуд оставил под арестом активы и банковские счета компаний по делу братьев Магомедовых
.
  01.08.18 15:27
При реализации программы реновации в старых районах надо планировать их развитие в целом
.
  01.08.18 14:21
Почти 60 станций метро построят в течение ближайших пяти лет в Москве
.
  01.08.18 11:28
Введены в эксплуатацию 42 дома-долгостроя в "новой" Москве
.
  01.08.18 11:14
Бесплатным проездом в электричках смогут воспользоваться более 1 млн москвичей
.
  01.08.18 11:10
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
.
  01.08.18 10:47
Мэрия не намерена повышать стоимость парковки в столице
.
  01.08.18 08:52
Арестованы фигуранты дела о мошенничестве, предположительно, сотрудников Управления "М" ФСБ РФ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket