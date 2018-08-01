|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.08.18 17:34
Белгород отметит день освобождения фестивалями и новым рекордом по варке каши
Торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков начнутся 4 августа, накануне дня города. С "фронтовым концертом" по городу проедут агитбригады, зрителей угостят солдатской кашей.
В парке Победы впервые пройдет городской праздник "Озаренные славой!". Горожан и гостей ожидает театрализованное представление, героями которого станут выдающиеся деятели российской истории. Его завершит торжественный парад на воде с участием курсантов-победителей гребно-парусных регат.
На фестивале "Четыре стихии", который пройдет на набережной реки Везёлка, выступят симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии, команды флайбордистов с программой водного экстрим-шоу и дуэт парамоторов со световым шоу.
Завершат фестиваль парад аэростатов, пиротехническое шоу и фейерверк.
В День города - 5 августа - горожан приглашают на площадки Белгорода, где пройдут арт-фестиваль и фестиваль "Белая маска", фестиваль казачьей культуры "Белгородская станица" и танцевальные батлы.
Гастрономический фестиваль "Русская каша" отметит юбилей освобождения Белгорода 75 тысячами порций каши. Кашевары собираются побить прошлогодний рекорд в 31 тыс. порций, зафиксированный агентством "Interrecord".
В марафоне по приготовлению каши примут участие, как белгородские предприятия общепита, так и гости из Улан-Удэ, Тюмени, Воронежа, Смоленска, Ростова-на-Дону, Ярославля, Тольятти, Краснодара, Твери. Им предстоит продемонстрировать профмастерство в конкурсе "С нами кашу сваришь" и презентовать свой оригинальный рецепт приготовления традиционного русского блюда. В ходе марафона планируется приготовить 75 видов каши.
На Музейной площади будут работать полевые кухни с "солдатской" кашей, тематические фотозоны, фронтовые привалы, выставки военной техники и оружия. В течение дня по городу будет курсировать фирменный троллейбус "Русская каша", который будет угощать кашей пассажиров.
Горожан и гостей Белгорода приглашают творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, театрализованные представления, викторины, выставки декоративно-прикладного искусства и сувениров.
Завершится праздник гала-концертом на Соборной площади и традиционным фейерверком.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
Interfax-Russia.ru - Более 35% ДТП в России оформляется с помощью европротокола. С 1 июня вдвое увеличилась максимальная сумма выплаты по европротоколу практически для всех регионов страны.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket