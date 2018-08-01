Белгород отметит день освобождения фестивалями и новым рекордом по варке каши

01.08.18 17:34

© РИА Новости. Виталий Тимкив

1 августа. Interfax-Russia.ru - Фестиваль уличных искусств, воздухоплавания, гастрономический и арт-фестиваль пройдут в Белгороде в День города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков начнутся 4 августа, накануне дня города. С "фронтовым концертом" по городу проедут агитбригады, зрителей угостят солдатской кашей.

В парке Победы впервые пройдет городской праздник "Озаренные славой!". Горожан и гостей ожидает театрализованное представление, героями которого станут выдающиеся деятели российской истории. Его завершит торжественный парад на воде с участием курсантов-победителей гребно-парусных регат.

На фестивале "Четыре стихии", который пройдет на набережной реки Везёлка, выступят симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии, команды флайбордистов с программой водного экстрим-шоу и дуэт парамоторов со световым шоу.

Завершат фестиваль парад аэростатов, пиротехническое шоу и фейерверк.

В День города - 5 августа - горожан приглашают на площадки Белгорода, где пройдут арт-фестиваль и фестиваль "Белая маска", фестиваль казачьей культуры "Белгородская станица" и танцевальные батлы.

Гастрономический фестиваль "Русская каша" отметит юбилей освобождения Белгорода 75 тысячами порций каши. Кашевары собираются побить прошлогодний рекорд в 31 тыс. порций, зафиксированный агентством "Interrecord".

В марафоне по приготовлению каши примут участие, как белгородские предприятия общепита, так и гости из Улан-Удэ, Тюмени, Воронежа, Смоленска, Ростова-на-Дону, Ярославля, Тольятти, Краснодара, Твери. Им предстоит продемонстрировать профмастерство в конкурсе "С нами кашу сваришь" и презентовать свой оригинальный рецепт приготовления традиционного русского блюда. В ходе марафона планируется приготовить 75 видов каши.

На Музейной площади будут работать полевые кухни с "солдатской" кашей, тематические фотозоны, фронтовые привалы, выставки военной техники и оружия. В течение дня по городу будет курсировать фирменный троллейбус "Русская каша", который будет угощать кашей пассажиров.

Горожан и гостей Белгорода приглашают творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, театрализованные представления, викторины, выставки декоративно-прикладного искусства и сувениров.

Завершится праздник гала-концертом на Соборной площади и традиционным фейерверком.