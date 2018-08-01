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01.08.18 18:00

Тушить пожар на мусорном полигоне в Смоленской области помогает авиация

© РИА Новости. Сергей Ермохин
1 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели продолжают тушить пожар полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенного в деревне Ивашково Гагаринского района Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В настоящее время силы, брошенные на ликвидацию возгорания, увеличены до 68 человек и 24 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек личного состава и 13 единиц техники, включая два воздушных судна Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, оборудованных водосливными устройствами.

По оперативным данным, на горящий полигон было проведено 15 сбросов воды общим объемом около 75 тонн.

"Применение авиации оправдано. Задымление снижается. Работа авиационной техники продолжается", - говорится в сообщении.

Кроме того, для организации бесперебойной подачи воды к месту пожара, проложена магистральная линия от реки Хотейка. Работы по проливке тлеющего бытового мусора, его отсыпке грунтом и рекультивации ведутся во взаимодействии с органами местного самоуправления и собственником объекта.

В среду специалистами Роспотребнадзора проведены замеры анализы проб воздуха. Превышения вредных веществ обнаружено не было. Со 2 августа к проведению замеров будут привлечены специалисты Росприроднадзора.

Как сообщалось, по факту возгорания на полигоне ТБО прокуратура начала проверку. Ранее, в текущем году при проведении прокурорской проверки исполнения законодательства при эксплуатации указанного полигона, был выявлен ряд нарушений.

По информации местных СМИ, первый пожар на полигоне начался 27 июля. Он был локализован. Однако на следующий день произошло возгорание в другой части полигона, огонь стал распространяться внутри мусорных масс. К ликвидации горения привлекалось 40 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники.

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