Обвиняемый в измене Родине сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал секреты по электронной почте

01.08.18 18:30

© РИА Новости. Андрей Старостин

1 августа. Interfax-Russia.ru – Арестованный по обвинению в госизмене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, по данным следствия, передавал секретные материалы через интернет-переписку, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Команды-29" Евгений Смирнов в среду.

"Согласно материалам дела, передача секретных данных происходила с помощью электронной переписки", - сказал собеседник агентства.

Адвокат уточнил, что речь идет о переписке по электронной почте.

В свою очередь сын ученого Ярослав заявил "Интерфаксу", что его отец состоял в электронной переписке с зарубежными коллегами, они обменивались научной информацией.

"Конечно, работая по совместным международным проектам и, более того, будучи в них координатором, отец писал зарубежным коллегам электронные письма. Это наиболее простой и быстрый способ обмена научной информацией",- сказал Я. Кудрявецев.