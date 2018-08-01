Мотоцикл проекта "Кортеж" под брендом "Иж" выпущен в свободную продажу

01.08.18 18:25

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

1 августа. Interfax-Russia.ru - Мотоцикл сопровождения проекта "Кортеж", разработку которого ведет входящий в "Ростех" концерн "Калашников", в будущем поступит в свободную продажу под брендом "Иж", сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом "Иж". Этот бренд известен с советских времен, сейчас он принадлежит нашему концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной", - сказал С.Чемезов.

Будет ли мотоцикл в точности повторять кортежный, который получит бренд Aurus, пока не решено, отметил глава "Ростеха". Но в нем "точно будут использоваться дизайнерские и технические решения", которые применяются в мотоцикле для проекта "Кортеж".

"Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом - в этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками", - сказал С.Чемезов.

Проект "Кортеж" - неофициальное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в которое входят лимузин, седан, минивэн, внедорожник и мотоцикл. Реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Сообщалось, что в свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года.