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Авиасообщение между Северными Курилами и Сахалином собираются открыть областные власти

© РИА Новости. Максим Блинов
2 августа. Interfax-Russia.ru - Авиарейсы с Северных Курил в Южно-Сахалинск собираются организовать сахалинские власти, ведется проектирование взлетно-посадочной полосы для курильского острова Парамушир, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Для нас важны вопросы транспортного сообщения с Курильскими островами. Пассажирские перелеты с Парамушира в Южно-Сахалинск сейчас планируются через аэропорт города Курильска (о. Итуруп, Южные Курилы - ИФ), но рассматривается вариант прямых рейсов с Парамушира на Сахалин. Для этого необходима взлетно-посадочная полоса определенной длины, проектирование которой уже началось", - приводит пресс-служба слова сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

Он напомнил, что также планируется сделать прямое авиасообщение с о. Шикотан (Южные Курилы) в Южно-Сахалинск.

Ранее сообщалось, что в конце июля О. Кожемяко встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом и обсудил вопрос о необходимости закупок самолетов для региональной авиакомпании "Аврора" (51% акций авиакомпании принадлежит ПАО "Аэрофлот", 49% - правительству Сахалинской области), которые областная власть собирается задействовать для полетов между Сахалином и островами Шикотан и Парамушир.

В настоящее время ежедневные грузопассажирские авиаперевозки "Аврора" осуществляет из Южно-Сахалинска на курильские острова Кунашир и Итуруп. С Северо-Курильска (о.Парамушир) с помощью вертолета и морского судна "Гипанис" можно добраться только в Петропавловск-Камчатский; с Шикотана на соседний о.Кунашир в аэропорт Южно-Курильска пассажиров также доставляют с помощью вертолета. По просьбе курильчан, областная власть решила закупить самолеты малой авиации для выполнения регулярных рейсов из Южно-Сахалинска на Шикотан и из Петропавловска-Камчатского на Парамушир.

Природно-климатические условия на Парамушире и Шикотане сложные. Роза ветров и рельеф позволяют построить взлетно-посадочные полосы длиной не более 500 м. Для здешней зимы характерны тяжелые ливневые снегопады. Толщина снежного покрова здесь зимой достигает 1,5-2 м. Летом - частые дожди и распутица. Поэтому самолеты вместимостью до 20 кресел, которые будут летать на Парамушир и Шикотан, должны обладать возможностями для использования коротких взлетно-посадочных полос с размокшим покрытием, низкой плотностью грунта, высоким уровнем снежного покрова. Необходимы и такие опции, как колесно-лыжные шасси и пневматика низкого давления, допуск к полетам над водным пространством.

Как считают в руководстве "Авроры", единственное воздушное судно, которое отвечает местным условиям и необходимым требованиям, - самолет канадского производства DHC 6-400. Компания обладает большим опытом использования различных машин DHC в условиях Дальнего Востока и подготовленным летным и техническим персоналом. Однако в условиях санкций и политики импортозамещения приобретение новой заграничной авиатехники откладывается.

Поэтому губернатор обратился к министру транспорта с просьбой: ускорить подготовку экспертного заключения со стороны ведомства о том, "какие самолеты следует использовать для выполнения полетов на Парамушир и Шикотан, чтобы без задержек начать эксплуатацию новых взлетно-посадочных полос на Курилах".

Проработка вопроса по определению типа самолёта и страны изготовителя продолжается, сообщает пресс-служба.

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