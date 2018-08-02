Тройное убийство в приморском селе, предположительно, произошло после бытовой ссоры

02.08.18 09:45

© РИА Новости. Илья Питалев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Двое взрослых и ребенок, найденные убитыми в приморском селе Каменушка, были членами одной семьи, по предварительным данным, преступление было совершено после бытового конфликта, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

"Убитые - дед, бабушка и их четырехлетняя внучка. По предварительным данным, преступление совершено из-за неприязненных отношений между предполагаемым преступником и семьей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду одном из домов в селе Каменушка были обнаружены тела двух взрослых и ребенка с огнестрельными ранениями. Тело предполагаемого убийцы обнаружили в соседнем доме. По заключению эксперта, 49-летний мужчина покончил с собой. Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).