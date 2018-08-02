Фестиваль народного творчества и спорта имени экс-губернатора Алтайского края Евдокимова открылся на его малой родине

02.08.18 09:56

© РИА Новости. Юрий Заритовский

2 августа. Interfax-Russia.ru - В селе Верх-Обское, где родился экс-губернатор Алтайского края, народный артист РФ Михаил Евдокимов, стартовал фестиваль народного творчества и спорта, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального управления спорта и молодежной политики.

"Со 2 по 4 августа в селе Верх-Обское проходит традиционный Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта "Земляки". Будут проходить соревнования по футболу среди детских команд, а также турниры по футболу, волейболу и пляжному волейболу среди взрослых. Предусмотрена и концертно-развлекательная программа", - отметили в пресс-центре.

В прошлом году, по данным организаторов, в фестивале приняло участие около 40 тыс. гостей и участников, среди которых более 200 - спортсмены. В этом году участие в соревнованиях принимают в два раза больше спортсменов - около 400.

Также среди мероприятий праздника - фестиваль кино "Верные друзья", творческая встреча с народным артистом России Александром Панкратовым-Черным. Завершатся празднования развлекательной программой с участием лучших эстрадных коллективов края.

Заслуженный артист РФ М.Евдокимов был избран на должность губернатора Алтайского края в 2004 году. В августе 2005 года он погиб в автокатастрофе.

Около 30 лет назад М.Евдокимов самостоятельно организовал фестиваль, который стал ежегодным. После смерти главы края организацией фестиваля занимается Фонд памяти артиста.