Томский губернатор поручил внедрить в общественном транспорте безналичный расчет

02.08.18 10:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал рабочую группу по внедрению в общественном транспорте системы безналичной оплаты проезда, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Томск - студенческий, динамично развивающийся город, и рассчитаться за проезд с помощью карты как в муниципальном, так и частном маршрутном транспорте у нас должно быть в порядке вещей. Эксперимент по внедрению безналичной оплаты на ряде троллейбусных маршрутов Томска себя оправдал, для такси это уже давно норма, давайте идти дальше", - приведены в сообщении слова С.Жвачкина.

По его словам, внедрение безналичного расчета начнется с Томска, но параллельно вопрос будет прорабатываться и в районах области.