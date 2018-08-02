Более 1 тыс. школ в Алтайском крае необходимо подготовить к новому учебному году

02.08.18 10:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 августа. Interfax-Russia.ru - Более 266 тыс. детей в Алтайском крае пойдут в школу в сентябре 2018 года, что значительно больше уровня прошлого года, сообщает пресс-центр правительства региона.

"В 1 тыс. 114 школах края за парты сядут более 266 тыс. детей. Это на 6 тыс. учеников больше, чем в 2017 году. В настоящее время в образовательных учреждениях проходит формирование контингента учащихся, комплектование кадрами, приобретение учебников и оснащение учебным оборудованием, ремонт зданий, благоустройство территории. (...) В рамках реализации программы по созданию новых мест из федерального бюджета поступило более 320 миллионов рублей. Еще более 2 млрд рублей выделили из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

На эти средства капитально отремонтируют 57 объектов образования, а также завершится строительство школ в Барнауле, пристроек к школе в селе Новоегорьевское. В 23 учреждениях капитально отремонтируют кровли. Также предусмотрен капитальный ремонт восьми спортивных залов и приобретение инвентаря для 12 спортивных клубов.

"Закупят новое технологическое оборудование для пищеблоков. Предусмотрено и приобретение компьютерной техники. Более чем в 100 школах Алтайского края заменят устаревшие компьютеры на современные и оснастят рабочие места учителей, создадут мобильные компьютерные классы", - подчеркивается в пресс-релизе.

Во всех организациях для детей-сирот появятся сенсорные комнаты. Кроме того, направили средства и на оборудование спортивных и игровых площадок.