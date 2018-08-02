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Пять амбулаторных онкологических центров будут созданы в Тульской области в 2019 году

© РИА Новости. Владимир Песня
2 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области приняли комплексный план мероприятий по снижению смертности от онкологии, который предусматривает выявления заболеваний на ранней стадии и открытие пяти амбулаторных онкологических центров, сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

"Исходя из проведенного анализа, мы определили приоритетные направления работы. Сейчас наши максимальные усилия направлены на профилактику и скрининг. Скрининг рака - это поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли. Такие тесты в ряде случаев помогают обнаружить заболевания на ранней стадии, когда многие виды рака можно полностью вылечить. Но и своевременное и качественное оказание медицинской помощи остается для нас в приоритете", - сказал А.Третьяков на совещании в облправительстве.

Министр сообщил, что ежегодно на территории области регистрируется более 6 тысяч случаев злокачественных новообразований. Среди основных проблем он назвал несвоевременное обращение граждан за медицинской помощью; недостаточный уровень выявляемости новообразований на ранних стадиях и онконастороженности врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Существенную роль играет также несоблюдение сроков обследования и начала лечения пациентов при подозрении на онкопатологию и с установленным диагнозом.

Глава минздрава области обратил внимание на то, что трехуровневый принцип обеспечивает этапность оказания медицинской помощи с соблюдением территориальности и профилактической направленности.

По его словам, в сентябре этого года будет организован областной маммологический центр на базе диагностического центра Тульской областной клинической больницы, где будут обследоваться все жительницы региона с предопухолевыми заболеваниями и подозрением на рак.

Также с сентября запускается проект "Онкопатруль71". Во все районы Тульской области по утвержденному графику на двух автомобилях будут выезжать бригады врачей - онколог, гинеколог, хирург, лор, рентгенолог, врач областного онкологического диспансера с диагностическим оборудованием.

"В 2019 году будут организованы пять амбулаторных онкологических центров в Туле, Новомосковске, Алексине, Щекине, Ефремове. Радиотерапевтическое лечение будет проводиться только на базе Тульского областного онкологического диспансера. Для проведения химиотерапии планируется выделять больше средств на современные противоопухолевые препараты", - подчеркнул А.Третьяков.

В свою очередь, губернатор Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области вопрос смертности от злокачественных новообразований стоит крайне актуально. В общей структуре смертности онкозаболевания находятся на втором месте. Но при этом за пять месяцев 2018 года темп роста показателя смертности от злокачественных новообразований был меньше, чем по РФ и составил 2,3%.

"В своем послании президент России Владимир Путин поставил задачу выйти на современный, самый высокий уровень диагностики и лечения рака. И мы должны выработать комплексный план мероприятий по снижению смертности от онкологии", - подчеркнул А.Дюмин.

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