Челябинский облсуд оставил первого замминистра экономики региона Бахаева под стражей

02.08.18 10:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Челябинский областной суд в четверг отклонил жалобу защиты заместителя министра экономики региона Антона Бахаева на его двухмесячный арест по уголовному дел о мошенничестве, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облсуда.

"Апелляционная инстанция оставила в силе решение Центрального районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 19 сентября включительно", - сказал сотрудник пресс-службы суда.

Он добавил, что А.Бахаев в процессе дал признательные показания по предъявленному обвинению и просил изменить меру пресечения на денежный залог или домашний арест.

Ранее сообщалось, что А.Бахаев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах). Обвинение ему уже предъявлено. 21 июля суд вынес решение о его аресте до 19 сентября.

В обвинительном заключении говорится, что в октябре-ноябре 2017 года в период подготовки и проведения в Челябинске российско-казахстанского форума из бюджета области группой лиц при участии А.Бахаева было проведено два платежа, и эти средства были похищены.

Предварительно, речь идет о сумме 3,8 млн рублей. Устанавливаются соучастники.

По этому же делу предъявлено обвинение в мошенничестве руководителю Агентства международного сотрудничества Ольге Алейниковой, она отпущена под подписку о невыезде.