Движение в центре столицы ограничат из-за празднования Дня ВДВ

02.08.18 10:31

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 августа. Interfax-Russia.ru - Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы в четверг будет ограничено в связи с празднованием Дня ВДВ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"2 августа с 06:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади", - сказал сотрудник пресс-службы.

Госавтоинспекция столицы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, добавили в пресс-службе.