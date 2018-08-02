Два высокопоставленных сотрудника полиции Казани попались на взятке

02.08.18 10:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники службы безопасности МВД Татарстана совместно с сотрудниками республиканского Управления ФСБ при получении взятки в размере 640 тыс. рублей задержали замначальника уголовного розыска казанского отдела полиции "Гвардейский" Даниила Гильванова и заместителя начальника следствия того же отдела Ленара Галяува.

"В производстве следователей этого отдела находилось уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в угоне автомобиля. В мае этого года к Д.Гильванову с просьбой о содействии в судьбе брата обратилась сестра подозреваемого. Полицейский сообщил, что за переквалификацию статьи на более мягкую ему и Л.Галяуву необходимо заплатить 400 тыс. рублей. После получения требуемой суммы статья была переквалифицирована", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Однако на этом полицейские не остановились: они предложили женщине заплатить 640 тыс. рублей за освобождение брата из-под стражи. Но она обо всем сообщила в правоохранительные органы и стражи порядка были задержаны с поличным.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ (получение взятки) и ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

МВД Татарстана по данному факту проводит служебную проверку. "Данные сотрудники уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", - заявили агентству в пресс-службе МВД.