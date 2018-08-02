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02.08.18 11:57

Температура воздуха в Москве превысит 30 градусов

© РИА Новости. Саид Царнаев
2 августа. Interfax-Russia.ru - Жара и ясная погода ожидаются в Москве в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС призвали жителей и гостей города быть внимательными и осторожными. "Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", - заявили в МЧС.

В свою очередь Гидрометцентр России на 2 и 3 июля повысил уровень погодной опасности в Москве и области до "желтого".

По информации ведомства, в четверг температура воздуха в столичном регионе может достичь 30-32 градусов, осадков не ожидается.

В пятницу, 3 августа, в Москве и Подмосковье - до 30 градусов при малооблачной и сухой погоде.

Гидрометцентр России объявлял 1 августа "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары.

Самым жарким днем 2018 года на данный момент является 28 июля, когда воздух на базовой московской метеостанции (ВДНХ) раскалился до 31,1 градуса.

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