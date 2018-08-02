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02.08.18 11:57
Температура воздуха в Москве превысит 30 градусов
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С", - сообщили в пресс-службе.
В МЧС призвали жителей и гостей города быть внимательными и осторожными. "Избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", - заявили в МЧС.
В свою очередь Гидрометцентр России на 2 и 3 июля повысил уровень погодной опасности в Москве и области до "желтого".
По информации ведомства, в четверг температура воздуха в столичном регионе может достичь 30-32 градусов, осадков не ожидается.
В пятницу, 3 августа, в Москве и Подмосковье - до 30 градусов при малооблачной и сухой погоде.
Гидрометцентр России объявлял 1 августа "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары.
Самым жарким днем 2018 года на данный момент является 28 июля, когда воздух на базовой московской метеостанции (ВДНХ) раскалился до 31,1 градуса.
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